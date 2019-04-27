Жара отступает? Завтра в Эстонии ожидается похолодание

В ночь на воскресенье в Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. Восточный, северо-восточный ветер усилится 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2..8, в южной части местами до 10°С.
В воскресенье днем в Эстонии солнечно и сухо. Восточный, северо-восточный ветер 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха днем 9..15°С.
В районе Чудского озера в ночь на воскресенье восточный, северо-восточный ветер усилится 7-12 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 5..7°C.
В воскресенье днем в Причудье восточный, северо-восточный ветер 7-12 м/с, вечером ослабеет. Высота волны 0,6-1,2 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха днем 10..12°C.