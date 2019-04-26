Пт, 26.04.2019
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  • На этом эстонском пляже самая теплая вода, местные жители уже открыли купальный сезон

На этом эстонском пляже самая теплая вода, местные жители уже открыли купальный сезон

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Самые смелые уже открыли купальный сезон.

ФОТО: Urmas Luik

По данным Службы погоды, самая теплая морская вода сегодня в Хяэдемеэсте, где термометр около 15.00 показал температуру воды в 15,4 градуса, пишет Pärnu Postimees.

В Пярну температура воды, согласно официальным данным, в это время составила 11,4 градуса. Однако замеры Pärnu Postimees показали, что температура воды на Пярнуском пляже – целых 17 градусов.

По данным Службы погоды, вода в реке Пярну прогрелась до 13,5 градуса. А местные жители, открывшие купальный сезон, заявили сегодня, что речная вода на удивление теплая.

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