На этом эстонском пляже самая теплая вода, местные жители уже открыли купальный сезон

По данным Службы погоды, самая теплая морская вода сегодня в Хяэдемеэсте, где термометр около 15.00 показал температуру воды в 15,4 градуса, пишет Pärnu Postimees.
В Пярну температура воды, согласно официальным данным, в это время составила 11,4 градуса. Однако замеры Pärnu Postimees показали, что температура воды на Пярнуском пляже – целых 17 градусов.
По данным Службы погоды, вода в реке Пярну прогрелась до 13,5 градуса. А местные жители, открывшие купальный сезон, заявили сегодня, что речная вода на удивление теплая.