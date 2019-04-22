Предприниматели Соомаа расширяют репертуар

За четверть века, которые прошли с начала организации походов в Соомаа, многое изменилось. “Сейчас половину гостей составляют иностранцы, а когда-то их были считанные единицы. Походы стали короче: раньше их средняя протяженность составляла 23 километра, а теперь - 12, на более длительные желающих не набирается. Людям нужны приключения, но с лёгким оттенком развлечения. Им больше нравится спокойное течение похода и наслаждение природой”.

В природоохранной зоне неожиданностей не бывает

Местным предпринимателям в основном приходится инвестировать в оборотные средства. «У нас есть автобус, который мы каждые два года меняем, потому что дороги паршивые и технике достается не по-детски. А дальше – каноэ, трейлеры, санки и другое снаряжение. У нас 40 каноэ, в высокий сезон арендуем еще десяток. То есть мы можем одновременно отправить по воде сто человек. Сильно не разбогател, это скорее такой стиль жизни», - комментирует ситуацию Руукель.

Предпринимательство в природоохранной зоне более стабильно, чем в других местах, считает Руукель: “За пределами заповедника ты понятия не имеешь, что там могут наделать, а здесь никто не станет копать карьер для нужд Rail Baltic. У нас все строго регламентировано, и никому не придет в голову гонять тут на квадроциклах или мотосанях. В наших водах, лесах и болотах нельзя пользоваться моторным транспортом.

Есть люди, которые считают, что мы больше заботимся о насекомых , чем о людях. Но организатор природного туризма открытый сторонник того, что какая-то часть природы должна оставаться нетронутой. Я много общаюсь с зарубежными коллегами, вхожу в различные сетевые объединения и все это поняли и у нас, и в основном у них”.

Гости заповедника по большей части внимательны к природе. “Хуже обстоит дело в зонах отдыха поблизости от городов. Мы-то сравнительно далеко и поэтому нет смысла приезжать сюда отрываться, таких мест полно на побережье. А тут еще и комары у нас появляются уже в мае, и их много, так что нужна весомая причина, чтобы сюда наведаться”, - уверен господин Руукель.

Понятно, что и в Соомаа все-таки есть куда развиваться. Например, без машины добраться до места жутко сложно, ведь общественного транспорта практически нет. “Всевозможные совещания на эту тему проводятся постоянно, но воз и ныне там. Из Пярнуских отелей возим людей своим автобусом, это в порядке вещей, но я думаю, что многие так и не побывают в Соомаа, потому что без своей машины они сюда не наведаться. Да и питание тут организовано на минимальном уровне”, - расстраивается Руукель.

Он понимает, что Соомаа – своеобразный район, но вполне подходящее место, чтобы жить людям, которые любят природу и ценят спокойный жизненный уклад. На территории национального парка сейчас живут 70 человек. Это владельцы небольших угодий, люди, занимающиеся лесным делом, владельцы ферм крупного рогатого скота, мелкие предприниматели и даже государственные чиновники. На продажу выставлены и несколько пустующих домов.