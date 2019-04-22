Предприниматели Соомаа расширяют репертуар

Весенний паводок в Соомаа или, как его тут называют, пятое время года, ежегодно удостаивается такого внимания, что любители природного и приключенческого туризма не забывают эти края и в другие времена года. Айвар Руукель организует здесь вылазки на природу уже четверть века. Раньше занимался этим один, а с 2012 года – с другом и единомышленником Альгисом Мартсоо, пишет Maa Elu.
Им принадлежит в равных долях паевое товарищество Viis Aastaaega. С помощью социальных сетей и традиционных медийных ресурсов они распространили информацию о своем предприятии, и теперь каждый, у кого есть хоть малейший интерес, знает - в Соомаа, кроме того, что предлагает RMK, круглогодично устраиваются походы на каноэ, на болотоступах и финских санях. Но этим не ограничивается деятельность местных предприимчивых любителей природы.
Благодаря RMK и услугам, предлагаемым предпринимателями, в эти края ежегодно прибывает около 40 000 любителей природы, из которых какая-то часть нуждается в питании и размещении. И таким образом люди, живущие в окрестностях, обретают дополнительную деятельность и заработок.
И хотя национальный парк – это всего лишь четверть площади Соомааа, он помогает зарабатывать на хлеб всему региону. Здесь в местах для размещения гостей одновременно могут принять до 400 человек. Тут есть винные хутора, проводятся семинары, свадьбы и другие мероприятия.
Каждый восьмой – в поход
Нынешнее половодье кульминировало в последнюю неделю марта. Уровень воды не достиг рекордного, но за время часового разговора телефон Руукеля звонил не меньше восьми раз. Люди собираются приезжать как маленькими, так и большими группами. “Во время весеннего разлива телефон раскаляется - работы невпроворот. Высокая вода, она хоть и ежегодное явление, но все равно находятся люди, которые здесь не бывали, ну, и те, кто приезжает уже в который раз”, - удовлетворенно констатирует господин Руукель.
“Чаще всего как раз и наезжают во время паводка, но работа у нас есть круглый год. Мы устраиваем походы на каноэ по рекам, путешествуем с людьми по лесным и болотным тропам. У нас есть определенные отрезки, которые очень нравятся людям. Заплыв на каноэ длится три-четыре часа, кроме того, мы проходим по болотным и лесным тропам, и, считай, день миновал, и у путешественников приятная ломота в костях. Есть и такие клиенты, которым нужен трехдневный поход. Таким мы предлагаем специальные решения”.
Каждый восьмой посетитель Соомаа, а это примерно 6000 человек, участвует в походах, которые предлагают Руукель и Мартсоо. Благодаря пятому времени года, Соомаа – счастливое место, считает Руукель, потому что оно само себя рекламирует. “Кто тут побывал, делится своими непосредственными впечатлениями, и все больше через социальные сети, расшаривают прекрасные фотографии и веселые видео. А информация, полученная от друзей и знакомых, самая эффективная. Ну, и газеты Sakala, Pärnu Postimees следят за нашими аккаунтами в сетях, и если наш материал преодолевает новостной порог, то доходит до читателей как электронной, так и печатной версии этих изданий”.
Руукель, которого здесь считают талантливым маркетологом, скромно замечает, что никаких чудесных способов для продвижения своих услуг не изобретал. Надо просто быть открытым, и говорить о деле все, как оно есть. Хотя не будь социальных сетей, число посетителей было бы поменьше, заключает мой собеседник.
В период половодья – самый наплыв путешественников, но даже в это время никому здесь не отказывают. Надо – займут у соседей дополнительные каноэ, наймут помощников или направят клиента к партнеру по сотрудничеству.
“То, что для продавцов цветов 8 марта, для книжных магазинов - рождество, для нас это - водоразлив. Четверть годового оборота мы зарабатываем в пятое время года. Зато с октября по декабрь – у нас спокойно. И никакого рождества болотного лешего мы не устраиваем”, - усмехается Руукель.
Все больше южных соседей
К походам на каноэ и другим путешествиям все больший интерес проявляют жители Латвии. В моем присутствии Руукель на половину телефонных звонков отвечал по-английски – латышский язык он пока не освоил. «В 2010 году у нас случилось ни с чем не сравнимое половодье, разве что в 1957-м было нечто подобное. Через наши новостные каналы информация об этом вышла на международный уровень, и с тех пор число латвийских клиентов только прибывало. Тамошние медийные ресурсы постоянно следят за тем, что у нас происходит. А мы только рады», - не скрывая удовлетворения, констатирует Руукель.
Кроме того, природный туризм поддерживает программа Leader, чтобы можно было участвовать в туристической ярмарке в Риге. “Теперь латыши прекрасно знают, что в Эстонии есть Soomas nacionālais parks, в котором можно кататься на каноэ как по Амазонке. И звонить начинают сразу же после нового года”.
Хотя повышенный интерес к местным услугам связан с периодом весеннего разлива, организаторы походов не сидят сложа руки ни в один из оставшихся сезонов года. “Основное время проводим на реках и болотах. Теперь становятся популярными походы в болотоступах, но надо при этом помнить, что с Юрьева дня (23 апреля) по Иванов день (24 июня) мы от них отказываемся, потому что на болотах гнездятся куликовые”, - поясняет Руукель.
“Зимой все больше участников набирается в походы на финских санках. На восприимчивых участках вода замерзает и мы катим на санках по лугам – это же бескрайний природный каток”.
Но это еще не всё. “Например, организуем вечерние вылазки для наблюдения за бобрами. А сейчас планируем новые походы на болота, будем использовать подвесные палатки, которые крепятся на деревьях. Понаблюдаем заход солнца и восход, а потом вернемся обратно. У японцев есть выражение «синрин-йоку», дословно - лесное купание. Это значит, что ты не суетишься в лесу, а воспринимаешь все очень спокойно, что-то вроде йоги. Возможностей масса, и с каждым годом появляется что-то новое.
С точки зрения продвижения наших услуг новым стало подключение к среде он-лайн продаж. Сейчас мы начинаем сотрудничество с двумя международными порталами. Клиенту не надо будет никуда звонить, в удобное для него время все проблемы решаются с помощью компьютера. Человек привыкает ко все большему комфорту в обслуживании, ну и мы не можем в этой ситуации плыть против течения”, - считает Руукел.
За четверть века, которые прошли с начала организации походов в Соомаа, многое изменилось. “Сейчас половину гостей составляют иностранцы, а когда-то их были считанные единицы. Походы стали короче: раньше их средняя протяженность составляла 23 километра, а теперь - 12, на более длительные желающих не набирается. Людям нужны приключения, но с лёгким оттенком развлечения. Им больше нравится спокойное течение похода и наслаждение природой”.
В природоохранной зоне неожиданностей не бывает
Местным предпринимателям в основном приходится инвестировать в оборотные средства. «У нас есть автобус, который мы каждые два года меняем, потому что дороги паршивые и технике достается не по-детски. А дальше – каноэ, трейлеры, санки и другое снаряжение. У нас 40 каноэ, в высокий сезон арендуем еще десяток. То есть мы можем одновременно отправить по воде сто человек. Сильно не разбогател, это скорее такой стиль жизни», - комментирует ситуацию Руукель.
Предпринимательство в природоохранной зоне более стабильно, чем в других местах, считает Руукель: “За пределами заповедника ты понятия не имеешь, что там могут наделать, а здесь никто не станет копать карьер для нужд Rail Baltic. У нас все строго регламентировано, и никому не придет в голову гонять тут на квадроциклах или мотосанях. В наших водах, лесах и болотах нельзя пользоваться моторным транспортом.
Есть люди, которые считают, что мы больше заботимся о насекомых , чем о людях. Но организатор природного туризма открытый сторонник того, что какая-то часть природы должна оставаться нетронутой. Я много общаюсь с зарубежными коллегами, вхожу в различные сетевые объединения и все это поняли и у нас, и в основном у них”.
Гости заповедника по большей части внимательны к природе. “Хуже обстоит дело в зонах отдыха поблизости от городов. Мы-то сравнительно далеко и поэтому нет смысла приезжать сюда отрываться, таких мест полно на побережье. А тут еще и комары у нас появляются уже в мае, и их много, так что нужна весомая причина, чтобы сюда наведаться”, - уверен господин Руукель.
Понятно, что и в Соомаа все-таки есть куда развиваться. Например, без машины добраться до места жутко сложно, ведь общественного транспорта практически нет. “Всевозможные совещания на эту тему проводятся постоянно, но воз и ныне там. Из Пярнуских отелей возим людей своим автобусом, это в порядке вещей, но я думаю, что многие так и не побывают в Соомаа, потому что без своей машины они сюда не наведаться. Да и питание тут организовано на минимальном уровне”, - расстраивается Руукель.
Он понимает, что Соомаа – своеобразный район, но вполне подходящее место, чтобы жить людям, которые любят природу и ценят спокойный жизненный уклад. На территории национального парка сейчас живут 70 человек. Это владельцы небольших угодий, люди, занимающиеся лесным делом, владельцы ферм крупного рогатого скота, мелкие предприниматели и даже государственные чиновники. На продажу выставлены и несколько пустующих домов.
„Думаю никто не стал бы возражать, если бы тут появились новые жители. Какой-то крупный девелоперский проект тут не замутят, это же типичная окраина. Вредного для природы перенаселения здесь не будет в любом случае”, - уверен Руукель.