Уже на этой неделе в Эстонию придет аномальное тепло

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на среду ясно. Ветер южных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек, вечером на западе страны юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 15-19, на побережье местами 10 градусов тепла.