Уже на этой неделе в Эстонию придет аномальное тепло

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха временами будет достигать 20 градусов тепла.
В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 10 градусов тепла.
В ночь на среду ясно. Ветер южных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек, вечером на западе страны юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 15-19, на побережье местами 10 градусов тепла.
В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 4-8 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 12 градусов тепла.