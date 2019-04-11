Пятница будет солнечной, но холодной

Сегодня над Скандинавией в сторону Эстонии простирается восточная периферия антициклона.
Воздух становится суше, солнце радует глаз, хотя с северным ветром становится прохладнее и дневные максимумы температуры воздуха не спешат расти. В последующие дни будет довольно сухо, хотя тепла еще надо будет подождать. В лесах сохраняется высокая пожароопасность.
В пятницу, 12 апреля, в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северной четверти 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от +2 до +6°С.