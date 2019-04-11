Пятница будет солнечной, но холодной

Воздух становится суше, солнце радует глаз, хотя с северным ветром становится прохладнее и дневные максимумы температуры воздуха не спешат расти. В последующие дни будет довольно сухо, хотя тепла еще надо будет подождать. В лесах сохраняется высокая пожароопасность.