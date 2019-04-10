Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется солнечная погода

Солнечная погода вернется в Эстонию уже к концу недели, однако это не принесет значительного потепления.
По прогнозу Службы погоды, в ночь на пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов, на побережье островов местами до +1. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачно или переменная облачность. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов, на побережье островов местами +1 градус. Днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный и северный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный и северный 3-8 м/с, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.