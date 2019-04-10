Синоптики рассказали, когда в Эстонию вернется солнечная погода

По прогнозу Службы погоды, в ночь на пятницу облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов, на побережье островов местами до +1. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачно или переменная облачность. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов, на побережье островов местами +1 градус. Днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.