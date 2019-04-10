Завтра тепла не ждите: периферия антициклона удержит холод

Более ясная погода в четверг ожидается в западной и северо-западной Эстонии, и тем не менее дневные максимумы не превысят +4 градусов на западе страны .В остальных районах сохранится все еще довольная облачная погода, а на востоке Эстонии не исключен легкий снег и температура воздуха останется там в пределах нуля.