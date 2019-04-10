Ср, 10.04.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Завтра тепла не ждите: периферия антициклона удержит холод

Завтра тепла не ждите: периферия антициклона удержит холод

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Циклон удаляется на восток и на нашу погоду в ближайшие дни будет оказывать удерживающая холод восточная периферия усиливающегося над Скандинавией антициклона.

Более ясная погода в четверг ожидается в западной и северо-западной Эстонии, и тем не менее дневные максимумы не превысят +4 градусов на западе страны .В остальных районах сохранится все еще довольная облачная погода, а на востоке Эстонии не исключен легкий снег и температура воздуха останется там в пределах нуля.

В четверг(11.04) облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°С

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ