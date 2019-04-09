В Эстонии местами мокрый снег, на дорогах опасно

Ранним утром крупные основные и второстепенные шоссе по всей Эстонии мокрые или влажные, сухо только на островах. Температура воздуха и поверхности дорог повсюду выше нуля.

По прогнозу синоптиков, днем облачно. Утром местами дожди и мокрый снег, возможен снег. Температура воздуха и поверхности дорог днем выше нуля градусов. Выпавший мокрый снег и снег может на короткий срок покрыть слоем дороги и сделать их скользкими, предупреждают в Департаменте шоссейных дорог.