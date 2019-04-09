Вт, 9.04.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • В Эстонии местами мокрый снег, на дорогах опасно

В Эстонии местами мокрый снег, на дорогах опасно

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мокрый снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: RT/imago/Rene Traut/Scanpix

Департамент шоссейных дорог предупреждает: из-за мокрого снега во вторник дороги местами могут быть скользкими.

Ранним утром крупные основные и второстепенные шоссе по всей Эстонии мокрые или влажные, сухо только на островах. Температура воздуха и поверхности дорог повсюду выше нуля.

По прогнозу синоптиков, днем облачно. Утром местами дожди и мокрый снег, возможен снег. Температура воздуха и поверхности дорог днем выше нуля градусов. Выпавший мокрый снег и снег может на короткий срок покрыть слоем дороги и сделать их скользкими, предупреждают в Департаменте шоссейных дорог.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ