Видео: необычное природное явление напугало жителей российского города

Жители Самары увидели в небе яркую вспышку. Видео необычного явления опубликовали в воскресенье, 7 апреля, в группе «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте», передает Lenta.ru.
Пользователи сети принялись спорить о возможных причинах произошедшего. «Это просто молния, и, да, она большая и громкая. Не делайте из мухи слона», — утверждали одни.
«Большая и громкая молния, которую видела и слышала вся Самара в разных районах, а также в 50 километрах от Самары? Вы сами в это верите?» — сетовали другие.
«Да метеорит упал вчера», — заявляли третьи.
В региональном МЧС сообщили, что вечером в субботу, 6 апреля, поступила жалоба на вспышки и хлопки. При этом никаких аварийных ситуаций в городе зафиксировано не было.