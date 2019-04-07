Видео: необычное природное явление напугало жителей российского города

Пользователи сети принялись спорить о возможных причинах произошедшего. «Это просто молния, и, да, она большая и громкая. Не делайте из мухи слона», — утверждали одни.

«Большая и громкая молния, которую видела и слышала вся Самара в разных районах, а также в 50 километрах от Самары? Вы сами в это верите?» — сетовали другие.

«Да метеорит упал вчера», — заявляли третьи.