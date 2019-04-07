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Видео: необычное природное явление напугало жителей российского города

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Вид на звездное небо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Жители Самары увидели в небе яркую вспышку. Видео необычного явления опубликовали в воскресенье, 7 апреля, в группе «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте», передает Lenta.ru.

Пользователи сети принялись спорить о возможных причинах произошедшего. «Это просто молния, и, да, она большая и громкая. Не делайте из мухи слона», — утверждали одни.

«Большая и громкая молния, которую видела и слышала вся Самара в разных районах, а также в 50 километрах от Самары? Вы сами в это верите?» — сетовали другие.

«Да метеорит упал вчера», — заявляли третьи.

В региональном МЧС сообщили, что вечером в субботу, 6 апреля, поступила жалоба на вспышки и хлопки. При этом никаких аварийных ситуаций в городе зафиксировано не было. 

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