Пн, 1.04.2019
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Фото и видео: на США обрушились торнадо, ледяная крупа, природные пожары и метеор

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Шторм в США. Иллюстративное фото.

ФОТО: Christian Murdock / AP

В конце прошлой недели США пострадали от ненастной погоды. В штате Колорадо город Колорадо-Спрингс засыпало ледяной крупой, а по населенному пункту Фалкон прошелся торнадо. В северной части Флориды начались природные пожары в пострадавших от урагана "Майкл" районах. Кроме того, на юго-востоке страны наблюдали яркий метеор, сообщает Newsru со ссылкой на Stormnews.

29 марта сильные осадки в виде ледяной крупы вернули зимние пейзажи на улицы города Колорадо-Спрингс - административного центра округа Эль-Пасо штата Колорадо. В результате населенный пункт оказался покрыт слоем льда. Серьезные проблемы возникли на дорогах: многие автомобилисты уже успели поставить летнюю резину и буксовали. Информация о пострадавших не поступала.

В этот же день на населенный пункт Фалкон в округе Эль-Пасо обрушился торнадо. Вихрь крушил трейлеры, которые хозяева оставили на специальной парковке, передает телеканал KRDO.

Обошлось без пострадавших, но домам на колесах и автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения:

В ночь на 29 марта пришлось поволноваться и жителям города О'Фаллон американского штата Миссури: здесь зазвучали сирены, предупреждающие о торнадо. Напуганные люди звонили в местный офис Национальной метеорологической службы США (NWS), где им объясняли, что никаких предупреждений о ненастной погоде не выпускалось, сообщает телеканал FOX 2.

Позже власти О'Фаллона сообщили, что был ложный запуск систем оповещения, которые контролирует управление по чрезвычайным ситуациям округа Сент-Чарльз. Причины неисправности пока неизвестны.

Тестовый запуск сирен в О'Фаллоне, декабрь 2017 года:

30 марта лесной пожар вспыхнул у населенного пункта Аллантон, который расположен в округе Бей американского штата Флорида - в районе, пострадавшем осенью 2018 года от урагана "Майкл". Причиной возгорания стало сжигание местными жителями обломков и мусора, появившихся после стихии. От сильного ветра огонь перекинулся на лес. В результате были эвакуированы жители 20 домов, сообщает The Weather Channel.

Пожарным удалось отстоять населенный пункт. 31 марта возгорание продолжалось в труднодоступной болотистой местности с большим количеством поваленных ураганом деревьев.

Напомним, ураган "Майкл" обрушился на юго-восток США в октябре 2018 года. Жертвами стихии стали 53 человека: 43 во Флориде, шесть в Вирджинии, три в Северной Каролине и один в Джорджии.

Во Флориде стихией были повреждены почти 16 тысяч домов, более 4 тысяч разрушены. Наибольший ущерб понесли населенные пункты в округе Бей, здесь погибли по меньшей мере 23 человека.

Также 30 марта в этой части США наблюдали яркий метеор. Поздним вечером его полет наблюдали жители штатов Флорида, Алабама, Джорджия и Южная Каролина.

Пока специалисты не могут сказать, сгорел ли камень в атмосфере полностью, или его фрагменты упали на землю, отмечает портал AccuWeather.

Огненный шар попал на камеры видеорегистраторов в северной части Флориды:

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