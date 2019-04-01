Фото и видео: на США обрушились торнадо, ледяная крупа, природные пожары и метеор

29 марта сильные осадки в виде ледяной крупы вернули зимние пейзажи на улицы города Колорадо-Спрингс - административного центра округа Эль-Пасо штата Колорадо. В результате населенный пункт оказался покрыт слоем льда. Серьезные проблемы возникли на дорогах: многие автомобилисты уже успели поставить летнюю резину и буксовали. Информация о пострадавших не поступала.

В этот же день на населенный пункт Фалкон в округе Эль-Пасо обрушился торнадо. Вихрь крушил трейлеры, которые хозяева оставили на специальной парковке, передает телеканал KRDO.

Обошлось без пострадавших, но домам на колесах и автомобилям был нанесен серьезный ущерб.

Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения:

В ночь на 29 марта пришлось поволноваться и жителям города О'Фаллон американского штата Миссури: здесь зазвучали сирены, предупреждающие о торнадо. Напуганные люди звонили в местный офис Национальной метеорологической службы США (NWS), где им объясняли, что никаких предупреждений о ненастной погоде не выпускалось, сообщает телеканал FOX 2.

Позже власти О'Фаллона сообщили, что был ложный запуск систем оповещения, которые контролирует управление по чрезвычайным ситуациям округа Сент-Чарльз. Причины неисправности пока неизвестны.

Тестовый запуск сирен в О'Фаллоне, декабрь 2017 года:

30 марта лесной пожар вспыхнул у населенного пункта Аллантон, который расположен в округе Бей американского штата Флорида - в районе, пострадавшем осенью 2018 года от урагана "Майкл". Причиной возгорания стало сжигание местными жителями обломков и мусора, появившихся после стихии. От сильного ветра огонь перекинулся на лес. В результате были эвакуированы жители 20 домов, сообщает The Weather Channel.

Пожарным удалось отстоять населенный пункт. 31 марта возгорание продолжалось в труднодоступной болотистой местности с большим количеством поваленных ураганом деревьев.

The #AllentonRoadFire is still estimated at 300 acres and continues to make a strong southerly push. 20 homes are currently evacuated. The @FLForestService has 24 firefighters, 9 bulldozers, 2 aircraft on scene and more resources are arriving soon. @BayCountyEM pic.twitter.com/kJgnM8BFRh — FFS_Chipola (@FFS_Chipola) March 31, 2019

The #AllantonRoadFire is now estimated at 500 acres with zero percent containment. 20 homes have been evacuated. @FLForestService and @BayCountyEM firefighters are making an aggressive stand but strong northerly winds are pushing the fire hard to the south. pic.twitter.com/IvT08l0WMj — FFS_Chipola (@FFS_Chipola) March 31, 2019

Напомним, ураган "Майкл" обрушился на юго-восток США в октябре 2018 года. Жертвами стихии стали 53 человека: 43 во Флориде, шесть в Вирджинии, три в Северной Каролине и один в Джорджии.

Во Флориде стихией были повреждены почти 16 тысяч домов, более 4 тысяч разрушены. Наибольший ущерб понесли населенные пункты в округе Бей, здесь погибли по меньшей мере 23 человека.

Также 30 марта в этой части США наблюдали яркий метеор. Поздним вечером его полет наблюдали жители штатов Флорида, Алабама, Джорджия и Южная Каролина.

Пока специалисты не могут сказать, сгорел ли камень в атмосфере полностью, или его фрагменты упали на землю, отмечает портал AccuWeather.