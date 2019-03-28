В пятницу погода побалует жителей Эстонии теплом

Над Западной и Центральной Европой господствует антициклон, а его северная часть, разгоняя облака, на пару дней покроет Прибалтику. Ветер на периферии антициклона порывистый, но воздушная масса очень теплая и поэтому дневные максимумы температуры воздуха во многих местах превысят отметку +10°C.
В пятницу, 29 марта, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Утром местами сохранится туман. Ветер западный, юго-западный 6-12, на побережье порывы 14-17 м/с.
Температура воздуха составит от 7 до 12, местами 14°С.