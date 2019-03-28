В пятницу погода побалует жителей Эстонии теплом

Над Западной и Центральной Европой господствует антициклон, а его северная часть, разгоняя облака, на пару дней покроет Прибалтику. Ветер на периферии антициклона порывистый, но воздушная масса очень теплая и поэтому дневные максимумы температуры воздуха во многих местах превысят отметку +10°C.