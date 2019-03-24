Вс, 24.03.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Внимание, водители! На побережье свирепствует ветер

Внимание, водители! На побережье свирепствует ветер

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Штормовой ветер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aleksandr Abrosimov, Wikimedia.org

В воскресенье на побережье местами ожидается ветер порывами до 20 м/сек, это нужно учитывать в первую очередь водителям автомашин с обширной боковой поверхностью.

Рано утром дорожное покрытие крупных и основных шоссе Эстонии было преимущественно влажным, местами сухим. Температура воздуха и температура у дорожного полотна повсеместно близка к нулю, осадков не ожидается.

По прогнозу погоды, в воскресенье днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-13 м/сек, на побережье порывами до 20 м/сек. Температура воздуха днем поднимется до 8 градусов тепла.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ