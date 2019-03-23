Сб, 23.03.2019
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Внимание, водители! На дорогах поджидает очередная напасть

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог предупредил, что в субботу на дорогах местами изморозь.

Рано утром дорожное покрытие крупных и основных шоссе Эстонии было сухим или влажным. Температура воздуха и температура у дорожного полотна повсеместно легко минусовая, на дорогах местами изморозь.

По прогнозу погоды, в субботу днем ожидаются переменная облачность, в течение дня облачность уплотнится, на западе страны пройдут дожди, которые распространтся на юго-восток. Ветер южный и юго-западный, 6-12 м/сек, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха днем поднимется до 9 градусов тепла.

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