Фото и видео: мощное землетрясение привело к разрушениям на юго-западе Турции

На юго-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным турецкого управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 9:34 по местному времени в районе Аджыпаям провинции Денизли. Эпицентр землетрясения был на глубине 11,36 км. С 9:38 по 9:41 по местному времени последовали 28 афтершоков, в том числе магнитудой 4,8 и 4,5, сообщает Stormnews со ссылкой на агентство «Анадолу».
Подземные толчки ощущались также в провинциях Измир, Айдын, Мугла, Ушак, Ыспарта, Бурдур и Анталья, передает NEWSru.
Разрушены и повреждены десятки зданий. В населенных пунктах провинции Денизли возникла паника, сообщает Hürriyet. Спасатели и местные жители разбирают завалы.
Информация о жертвах пока не поступала. Известно о нескольких раненых.
Данные об ущербе уточняются.
Geçmiş olsun Denizlim 🖤#Deprem #Denizli pic.twitter.com/utrBAupAWI— Meryem Tokgöz (@meryemtkgoz) 20 марта 2019 г.
28 artçı deprem meydana geldi— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 20 марта 2019 г.
Denizli Acıpayam'da deprem https://t.co/AMZy6rwmLz pic.twitter.com/RqNsZcediP