Тяжелые погодные условия: на некоторых дорогах установлен особый режим

Дорожные и погодные условия различаются в пределах региона, но временами выпадает обильный снег, из-за которого дороги становятся труднопреодолимыми.

Вся дорожная техника Пярнумаа выведена на дороги, в первую очередь чистят главные и второстепенные дороги, поэтому до боковых дорог Пярнумаа пока нельзя добраться. Кроме того, на дорогах есть упавшие деревья, которые мешают ремонтной технике выполнять ее работу.

Департамент транспорта просит без особой необходимости не пользоваться трассами государственного значения, а водителей большегрузных машин просят по возможности дождаться на стоянках улучшения погоды.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, по многим регионам снег, на побережье мокрый снег, местами осадки будут обильными, вероятны метели. Ветер южный и юго-западный, 3-9, порывами 13, на островах и побережье юго-западный и западный, после полудня северо-западный, 7-13, порывами 18 м/с. Температура воздуха днем от -2 до 1 градуса тепла, на побережье до 4 градусов тепла. На дорогах гололедица.