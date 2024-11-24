Синоптики предупреждают, что к вечеру погода ухудшится, а ночью по стране распространятся интенсивные осадки.
Снег, ледяной дождь и ад на дорогах: синоптики выпустили предупреждение
Сегодня, 24 ноября, к вечеру на островах и побережьях Западной Эстонии усилится юго-восточный и южный ветер до 15 м/с, порывами до 22 м/с, а ночью и до 25 м/с. На материковой части Эстонии до полуночи усилится юго-восточный и южный ветер с порывами 15-18 м/с.
Около полуночи по материковой части Эстонии в восточном направлении распространится снег и мокрый снег, не исключен и ледяной дождь, местами метель. С запада осадки быстро перейдут в дождь. На дорогах большая опасность гололеда.
Завтра днем ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер южный и юго-западный 5-11, порывами 16, на островах и побережьях 9-15, порывами 22 м/с. Температура воздуха 3-7, на островах до 10 градусов тепла.