Снег, ледяной дождь и ад на дорогах: синоптики выпустили предупреждение

Сегодня, 24 ноября, к вечеру на островах и побережьях Западной Эстонии усилится юго-восточный и южный ветер до 15 м/с, порывами до 22 м/с, а ночью и до 25 м/с. На материковой части Эстонии до полуночи усилится юго-восточный и южный ветер с порывами 15-18 м/с.