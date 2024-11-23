В воскресенье днем в Эстонии будет солнечно и ветрено

Как сообщает Агентство окружающей среды, в ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями. По многим регионам пройдет снег, на побережье - метель. После полуночи зона осадков сместится на восток, облачность поредеет. Ветер юго-западный - западный, в начале ночи северо-западный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7, на побережье в Западной Эстонии до +1 градуса.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный - западный, 5-10, порывами до 13, в начале ночи до 15 м/с. Высота волны 0,7-1,5 метра. В начале ночи пройдет снегопад. Видимость умеренная, во время снегопада плохая. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса тепла.

В воскресенье днем в Эстонии малооблачная погода, переменная облачность. Вечером в районе островов облачность увеличится, с моря подойдут снеговые и дождевые облака. Ветер южный - юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Вечером ветер сменит направление на юго-восточное и усилится на островах и западном побережье до 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха днем от -1 до +3, на побережье в Западной Эстонии до +5 градусов. На дорогах будет скользко.

На Чудском озере в воскресенье днем ветер южный - юго-западный, 4-8, порывами до 11 м/с, вечером ветер юго-восточный, усилится до 13 м/с. Высота волны от полуметра до метра. Погода будет ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха днем от 0 до +2 градусов.