На следующей недели синоптики обещают дожди и снег

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь, мокрый снег или снег. Ветер южный, юго-восточный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1..+2°С. Во вторник днем в основном облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха днем 1..6°С.

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Местами мокрый снег или снег. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1..+2°С. В среду днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня зона осадков распространится с запада на восток. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Юго-западный ветер усилится 5-10, на побережье порывы 15 м/с, вечером ветер перейдет к западному, северо-западному. Температура воздуха днем 1..6°С.