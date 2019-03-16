В начале следующей недели в Эстонии резко потеплеет

В ночь на понедельник в Эстонии облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег, утром в западной Эстонии осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, южный, после полуночи перейдет к юго-западному 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью +1..+4°С. В понедельник днем также облачно с прояснениями. Временами дождь и мокрый снег. Ветер южный 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха в течение дня 3..7°С

В ночь на вторник в Эстонии переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь, мокрый снег или снег. Ветер южный, юго-восточный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2..+2°С. Во вторник днем в Эстонии в основном облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха в течение дня 2..7°С.