Ср, 13.03.2019
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Весна пришла! Завтра в Эстонии резко потеплеет

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Подснежники. Иллюстративное фото.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Эстония сегодня находится в восточной части расположившегося над Скандинавией циклона. Зона осадков постепенно отходит и вслед за ней в район Балтийского моря придет более теплая воздушная масса.

Сквозь облака изредка проглядывающее солнце немного прогреет воздух и днем максимальная температура будет 5 градусов тепла и выше. Во второй половине дня с моря подойдет новая порция довольно интенсивных осадков.

В четверг (14.03) облачно с прояснениями. До обеда местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, после обеда зона более интенсивных осадков достигнет западных районов Эстонии и к вечеру распространится по всей территории. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится до +2…+7°С.

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