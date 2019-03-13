Весна пришла! Завтра в Эстонии резко потеплеет

Сквозь облака изредка проглядывающее солнце немного прогреет воздух и днем максимальная температура будет 5 градусов тепла и выше. Во второй половине дня с моря подойдет новая порция довольно интенсивных осадков.

В четверг (14.03) облачно с прояснениями. До обеда местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, после обеда зона более интенсивных осадков достигнет западных районов Эстонии и к вечеру распространится по всей территории. Ветер юго-восточный и южный 4-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха повысится до +2…+7°С.