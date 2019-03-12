Завтра Эстонию ждет очередная порция осадков

Расположившийся ночью над Эстонией гребень высокого давления медленно удаляется на восток. За ним, через Балтийское море, к нам подойдёт восточная периферия циклона с очередной порцией осадков.
Если в первую половину дня ещё можно наслаждаться солнечной и сухой погодой, то после обеда небо затянется облаками и снег с дождем не заставят себя ждать.
В среду (13.03) в первую половину дня переменная облачность, без осадков. После обеда, начиная с запада, облачность уплотнится, на островах пойдёт снег и мокрый снег, вечером осадки распространятся на западную часть материка. Ветер юго-восточный 4-10, на островах порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.