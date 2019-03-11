Дорожные условия в понедельник утром остаются сложными

В понедельник рано утром шоссе по всей Эстонии в основном заснеженные, только в центральной части страны дорожное покрытие сухое. На дорогах наблюдается поземка, местами проезжая часть покрыта инеем. Температура воздуха и дорожного покрытия повсюду ниже нулевой отметки, сообщил Центр управления движением.
На островах и в Харьюском уезде с утра снегопад, видимость при осадках плохая.
На дорогах может быть гололедица.
По прогнозу, в течение дня местами может пройти снегопад, возможна поземка и метель.
Температура повсюду ниже нулевой отметки. В прибрежных районах скорость ветра может достигать 18 м/сек. Дороги в прибрежных районах скользкие.
Центр напомнил водителям, что в зимних условиях следует выдерживать большую дистанцию между автомобилями, чтобы оставалось время и расстояние для реакции в случае непредвиденных обстоятельств на дороге.