Дорожные условия в понедельник утром остаются сложными

На островах и в Харьюском уезде с утра снегопад, видимость при осадках плохая.

На дорогах может быть гололедица.

По прогнозу, в течение дня местами может пройти снегопад, возможна поземка и метель.

Температура повсюду ниже нулевой отметки. В прибрежных районах скорость ветра может достигать 18 м/сек. Дороги в прибрежных районах скользкие.