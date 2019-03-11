Пн, 11.03.2019
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Дорожные условия в понедельник утром остаются сложными

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Снегопад. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В понедельник рано утром шоссе по всей Эстонии в основном заснеженные, только в центральной части страны дорожное покрытие сухое. На дорогах наблюдается поземка, местами проезжая часть покрыта инеем. Температура воздуха и дорожного покрытия повсюду ниже нулевой отметки, сообщил Центр управления движением.

На островах и в Харьюском уезде с утра снегопад, видимость при осадках плохая.

На дорогах может быть гололедица.

По прогнозу, в течение дня местами может пройти снегопад, возможна поземка и метель.

Температура повсюду ниже нулевой отметки. В прибрежных районах скорость ветра может достигать 18 м/сек. Дороги в прибрежных районах скользкие.

Центр напомнил водителям, что в зимних условиях следует выдерживать большую дистанцию между автомобилями, чтобы оставалось время и расстояние для реакции в случае непредвиденных обстоятельств на дороге.

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