Внимание, водители! На дорогах подстерегает опасность

Рано утром основные и крупные шоссе были преимущественно мокрыми. влажными или влажными от реагентов, температура у поверхности дорожного полотна минусовая, а свежий снег и мокрый снег могут местами делать трассы скользкими. По прогнозу погоды, ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам пройдут мокрый снег и дожди. Интенсивные осадки в течение дня буду постепенно смещаться к востоку.