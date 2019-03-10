Вс, 10.03.2019
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Внимание, водители! На дорогах подстерегает опасность

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

По сообщению Центра координации движения Департамента шоссейных дорог, в воскресенье снег ожидается температура воздуха около нуля, поэтому дороги местами скользкие.

Рано утром основные и крупные шоссе были преимущественно мокрыми. влажными или влажными от реагентов, температура у поверхности дорожного полотна минусовая, а свежий снег и мокрый снег могут местами делать трассы скользкими. По прогнозу погоды, ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам пройдут мокрый снег и дожди. Интенсивные осадки в течение дня буду постепенно смещаться к востоку.

Температура воздуха будет около нуля, поэтому дороги местами скользкие.

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