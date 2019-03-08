Сб, 9.03.2019
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  • Срочное предупреждение: из-за непогоды в Эстонии резко ухудшатся дорожные условия

Срочное предупреждение: из-за непогоды в Эстонии резко ухудшатся дорожные условия

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На дорогах Эстонии может быть гололед.

ФОТО: Liis Treimann

По сообщению Департамента шоссейных дорог, во второй половине дня в пятницу дорожное покрытие основных и крупных шоссе мокрое или сухое, на дорогах опасность возникновения гололедицы.

Крупные шоссе мокрые или сухие, на западе страны идет дождь, температура воздуха и температура у поверхности дорожного полотна повсеместно плюсовая.

По прогнозу погоды, вечером по всей стране пройдут дожди, на западе страны возможен мокрый снег. Ночью осадки перейдут в снег, местами вероятна метель. Сильнее всего осадки будут на севере страны и в Центральной Эстонии, видимость может быть плохой. На побережье возможны порывы ветра до 23 м/сек.

Температура воздуха и температура у поверхности дорожного полотна ночью опустится ниже нуля. Утром небо прояснится, поверхность дорожного полотна останется мокрой. Вечером и ночью на дорогах вероятна гололедица.

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