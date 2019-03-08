Срочное предупреждение: из-за непогоды в Эстонии резко ухудшатся дорожные условия

Крупные шоссе мокрые или сухие, на западе страны идет дождь, температура воздуха и температура у поверхности дорожного полотна повсеместно плюсовая.

По прогнозу погоды, вечером по всей стране пройдут дожди, на западе страны возможен мокрый снег. Ночью осадки перейдут в снег, местами вероятна метель. Сильнее всего осадки будут на севере страны и в Центральной Эстонии, видимость может быть плохой. На побережье возможны порывы ветра до 23 м/сек.