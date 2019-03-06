В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на островах и побережье 14-17 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-12, на островах и побережье 14-17 м/сек. Температура воздуха днем 3-8 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно, временами дождь и мокрый снег, к утру осадки перейдут в снег. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами 15 м/сек, на островах и побережье 12-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам преимущественно снег, во второй половине дня осадков станет меньше. Вечером на островах облачность уплотнится, однако погода сохранится без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 20 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, во второй половине дня понизится.