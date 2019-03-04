К концу недели в Эстонии резко изменится погода

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается переменчивая погода.
В ночь на среду повсюду прояснится, около полуночи на востоке страны местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный и северный, 5-11, около полуночи на побережье порывами 14 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха 7-12, местами 15, на побережье островов 5 мороза. Днем ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Вечером на островах облачность уплотнится, однако погода сохранится без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-8, на побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов мороза.
В ночь на четверг облачность уплотнится повсеместно, начиная с запада страны снег и мокрый снег медленно распространятся на восток. Ветер южный и юго-западный, 5-11, к утру на островах и побережье юго-восточный порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-8, на востоке страны около полуночи местами до 11 градусов мороза. Днем ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, во второй половине дня начиная с запада страны дожди. Ветер южный и юго-западный, 5-11, на островах и побережье юго-восточный порывами до 15 м/сек, к вечеру немного ослабеет. Температура воздуха от -1 до 4 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, к утру на западе страны усилится до 7-12, порывами 16 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди, вечером местами мокрый снег. Ветер юго-западнй, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 9-14, порывами 18 м/сек. Температура воздуха днем 3-7 градусов тепла.