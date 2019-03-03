Весна не спешит: синоптики обещают до 13 градусов мороза

В ночь на вторник ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди, на севере страны снег. Ветер юго-западный, 6-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег и дожди, во второй половине дня возможен снег, вечером начиная с северо-запада страны осадки прекратятся. Ветер сменит направление на северо-западное и северное, 7-12, м/сек, вечером на побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов тепла, во второй половине дня на севере страны 2-8 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи местами пройдет снег. Ветер северо-западный и западный, 5-10, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 5-10, во время прояснений на севере страны до 13 градусов мороза. утру температура поднимется. Днем ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов мороза.