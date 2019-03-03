Пн, 4.03.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Внимание, водители! На дорогах может поджидать опасность

Внимание, водители! На дорогах может поджидать опасность

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Центр управления дорожным движением предупредил, что в воскресенье дороги в Эстонии могут быть опасно скользкими.

Как передала BNS пресс-служба центра, в воскресенье с утра шоссе по всей Эстонии были покрыты снегом и местами скользкими. Только в Харьюском уезде покрытие шоссе было влажным после обработки реагентами.

Температура воздуха и дорожного покрытия в Харьюмаа с утра была ниже нулевой отметки. В Западной и Южной Эстонии местами пройдет снег и мокрый снег, видимость может быть ухудшена. На дорогах в этом регионе возможна гололедица.

По прогнозам, в воскресенье снег и мокрый снег пройдет еще в Западной и Южной Эстонии, на дорогах сохранится опасность гололедицы. Температура воздуха в течение дня будет колебаться у нулевой отметки.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ