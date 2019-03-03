Внимание, водители! На дорогах может поджидать опасность

Как передала BNS пресс-служба центра, в воскресенье с утра шоссе по всей Эстонии были покрыты снегом и местами скользкими. Только в Харьюском уезде покрытие шоссе было влажным после обработки реагентами.

Температура воздуха и дорожного покрытия в Харьюмаа с утра была ниже нулевой отметки. В Западной и Южной Эстонии местами пройдет снег и мокрый снег, видимость может быть ухудшена. На дорогах в этом регионе возможна гололедица.