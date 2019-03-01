На выходных Эстония окажется во власти метеокачелей

Синоптические процессы над Северной Европой активизировались, и в ближайшие дни нас ожидают быстро меняющиеся погодные условия и температурные контрасты. Такие метеокачели в Балтийском регионе вызваны чередой быстро перемещающихся с северо-запада на юго-восток циклонов. В субботу днем, после морозной ночи, сильный юго-западный ветер принесет тепло, в ночь на воскресенье вновь подморозит. Такие скачки температуры будут сопровождаться осадками.
В субботу, 2 марта, днем облачность увеличится. Местами небольшой снег. К вечеру осадков станет больше, и будут они как в виде снега, мокрого снега, так и в виде дождя. Возрастет опасность гололеда.
Юго-западный, западный ветер усилится до 7-13, на островах и побережье порывы до 18, на северном побережье до 22 м/с. Вечером, начиная с запада, ветер постепенно ослабеет и перейдет к северо-западному. Температура воздуха составит от-1 до +3, в первой половине дня на востоке Эстонии до -5°С.