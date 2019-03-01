На выходных Эстония окажется во власти метеокачелей

Синоптические процессы над Северной Европой активизировались, и в ближайшие дни нас ожидают быстро меняющиеся погодные условия и температурные контрасты. Такие метеокачели в Балтийском регионе вызваны чередой быстро перемещающихся с северо-запада на юго-восток циклонов. В субботу днем, после морозной ночи, сильный юго-западный ветер принесет тепло, в ночь на воскресенье вновь подморозит. Такие скачки температуры будут сопровождаться осадками.