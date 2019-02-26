Шторм на Мальте: ветер и волны закидывали рыбу на набережную и автодорогу

А в населенном пункте Шемшия стихия привела к неожиданным последствиям: ветер и волны выбрасывали на набережную и на автодорогу большое количество рыбы. Местные жители с риском для жизни собирали улов. Некоторых смывало в море, другие заходили туда сами.

Причиной столь необычного явления могла стать авария на одной из рыбных ферм, предположил один из очевидцев.

Вскоре выброшенные на берег морские лещи оказались на местных рынках и продавались по 2 евро за штуку. После сообщений в интернете власти стали изымать улов, объясняя, что употребление этой рыбы может быть опасно для здоровья.