К концу недели синоптики обещают снегопад

В ночь на среду переменная облачность без осадков. Ветер северных, после полуночи западных направлений, 1-7, утром юго-западный, 5-11 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза, на побережье островов местами до одного градуса тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов.

В ночь на четверг переменная облачность. По регионам кратковременные дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный, 5-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня по многим регионам мокрый снег и дожди, местами метели. Ветер северо-западный и северный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 18-21 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла, вечером 0-4 градуса мороза.