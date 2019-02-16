Видео: в России выпал черный снег

Прокурорская проверка организована после появления в СМИ информации о черном снеге, который выпал на улицах города Прокопьевска, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области в четверг.

"На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике "Прокопьевская" произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения", - сказал представитель ведомства.

В тоже время заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на прошедшей пресс-конференции, комментируя ситуацию с черным снегом, выпавшем в Прокопьевске и Киселевске, заявил, что помимо обогатительной фабрики причиной загрязнения могли стать и котельные.

"Не только ОФ вносит свою лепту (...), но и угольные котельные, и транспорт, и предприятия. Есть такая проблема, она присутствует во всех населенных пунктах, где сложились неблагоприятные метеоусловия. (...) В свое время развитие газовых сетей не особо поддерживалось, поэтому большинство из них на угле и надо понимать, что после его сжигания остается много побочных продуктов, которые вылетают в трубу и оседают на наших улицах", - сказал Панов.