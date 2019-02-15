Синоптики: пик тепла придется на субботу

Обширный теплый антициклон охватил всю Западную и Центральную Европу, а Эстония находится на его северной периферии, где преобладает ветреная, по-весеннему теплая и сравнительно сухая погода.
Пик тепла придется на субботу, дневные температуры воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В воскресенье станет уже заметно прохладней, а вечером, когда ветер ослабеет и прояснит, температура воздуха быстро перейдет в сторону минусов и будет очень скользко.
В субботу, 16 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, вечером немного ослабеет.
Температура воздуха составит от +2 до +7°С.