Синоптики: пик тепла придется на субботу

Пик тепла придется на субботу, дневные температуры воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В воскресенье станет уже заметно прохладней, а вечером, когда ветер ослабеет и прояснит, температура воздуха быстро перейдет в сторону минусов и будет очень скользко.