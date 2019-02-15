Пт, 15.02.2019
Погода в Эстонии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Погода
  • Синоптики: пик тепла придется на субботу

Синоптики: пик тепла придется на субботу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Весна.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Обширный теплый антициклон охватил всю Западную и Центральную Европу, а Эстония находится на его северной периферии, где преобладает ветреная, по-весеннему теплая и сравнительно сухая погода.

Пик тепла придется на субботу, дневные температуры воздуха от 3 до 7 градусов тепла. В воскресенье станет уже заметно прохладней, а вечером, когда ветер ослабеет и прояснит, температура воздуха быстро перейдет в сторону минусов и будет очень скользко.

В субботу, 16 февраля, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, вечером немного ослабеет.

Температура воздуха составит от +2 до +7°С.

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ