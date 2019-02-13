В четверг в Эстонии ожидается плюсовая температура, без осадков

Расположенная над Россией малоподвижная ложбина низкого давления удержит с утра в Эстонии облачную погоду.
В течение дня атмосферное давление начнет расти и на короткое время прояснится. Но к вечеру Эстония вновь окажется под влиянием очередной ложбины низкого давления со стороны Скандинавии, что сделает нашу погоду более ветреной и снова облачной. И все же день продержится без осадков.
В четверг, 14 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром северо-западный, западный ветер 3-9 м/с, во второй половине дня юго-западный 5-10, на побережье усилится порывами до 15 м/с.
Температура воздуха составит от 0 до +3°С.