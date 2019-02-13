В четверг в Эстонии ожидается плюсовая температура, без осадков

В течение дня атмосферное давление начнет расти и на короткое время прояснится. Но к вечеру Эстония вновь окажется под влиянием очередной ложбины низкого давления со стороны Скандинавии, что сделает нашу погоду более ветреной и снова облачной. И все же день продержится без осадков.