К концу недели погода в Эстонии резко изменится

По данным службы погоды Эстонии, если еще в ночь на среду ожидаются морозы до -12, то к концу недели температура воздуха поднимется до пяти градусов тепла.
В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10, около полуночи на островах и побережье порывами 13 м/сек, к утру сменит направление на западное и юго-западное. Температура воздуха ночью 3-9, местами 12 градусов мороза, на побережье островов местами до нуля. Днем начиная с запада страны облачность уплотнится, снег и мокрый снег распространятся с островов на материк, на западе страны воможен также и дождь, вечером осадки прекратятся. Ветер западных направлений 4-10, на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха днем от -2 до 2 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается ясная погода без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла. Днем облачность уплотнится, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха днем от нуля до 4 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег или дожди. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западных нраправлений 4-10 м/сек. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.