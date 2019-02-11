К концу недели погода в Эстонии резко изменится

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-10, около полуночи на островах и побережье порывами 13 м/сек, к утру сменит направление на западное и юго-западное. Температура воздуха ночью 3-9, местами 12 градусов мороза, на побережье островов местами до нуля. Днем начиная с запада страны облачность уплотнится, снег и мокрый снег распространятся с островов на материк, на западе страны воможен также и дождь, вечером осадки прекратятся. Ветер западных направлений 4-10, на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха днем от -2 до 2 градусов тепла.