Синоптики дали неутешительный прогноз на следующую неделю

В ночь на вторник в Эстонии облачно. Мокрый снег и снег, утром, начиная с запада, осадки прекратятся. На материке ветер переменных направлений 2-7 м/с, на островах северо-западный 6-11, порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1..+1°С. Во вторник днем в Эстонии начиная с запада облачность рассеется. Осадки в виде снега и мокрого снега отойдут на восток. Ветер северо-западный 5-11, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -2..+1°С, вечером понизится.

В ночь на среду в Эстонии ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-11,в начале ночи на островах и побережье порывы 15 м/с, к утру ветер западных направлений ослабеет 3-9 м/с. Температура воздуха в течение ночи -3..-9, местами до -13, на побережье островов местами 0°С. В среду днем начиная с запада облачность уплотнится. Снег и мокрый снег распространится с островов на материк, вечером осадки прекратятся. Ветер западных направлений 4-10, на островах порывами 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..-4, на островах до +2°С.