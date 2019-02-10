Видео: на Венесуэлу рухнуло небесное тело

Aquí otro vídeo grabado por una persona que conozco. Meteorito visto en la región central de Venezuela. 8:57pm #9Feb #Meteorito #Valencia pic.twitter.com/sxcDPepLXw— Wilfredo R. Cayama (@rafa50032) 10 февраля 2019 г.
На кадрах видно, как в ночном небе появляется огромный ярко светящийся шар с длинным хвостом. Отмечается, что видео было снято в ночь на 9 февраля.
Как пишет местный портал t13.cl, некоторые очевидцы выкладывали фотографии, сделанные, вероятно, в зоне падения небесного тела. На них были запечатлены машины скорой помощи.
По данным издания El Universal, метеорит рухнул возле торгового центра в третьем по величине городе страны Валенсии, который находится примерно в 170 километрах от Каракаса. Власти, силовые или спасательные ведомства пока официально не подтвердили факт произошедшего.