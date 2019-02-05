Мистическая картина: зоны, в которых наблюдается северное сияние, определяются активностью магнитных полей Земли. Этот снимок сделан 25 января нынешнего года в Северной Норвегии. ФОТО: SCANPIX

Северный магнитный полюс нашей планеты движется от арктического побережья Канады в сторону российского архипелага Северная Земля.

Причем происходит это настолько быстро, что ученым пришлось в экстренном порядке выпускать новую версию Всемирной магнитной модели (WMM), на которой основана вся современная навигация - от систем управления морскими судами до карт Google в вашем смартфоне.

Обычно WMM обновляется раз в пять лет, и в последний раз это происходило три с половиной года назад. Однако в конце 2018 года магнитный полюс пересек международную Линию перемены дат и "официально" переместился в Восточное полушарие.

Почему это важно?

Дело в том, что географический Северный полюс - ничем не примечательная точка нашей планеты (с точки зрения физики), и навигационные системы определяют его местонахождение относительно магнитного полюса, который легко находится с помощью компаса.

Таким образом, смещение магнитного полюса приводит к искажениям при построении маршрутов. И если для жителя Москвы, Лондона или Новосибирска это не имеет особого значения, то для навигации в Заполярье такая ошибка может оказаться крайне опасной.

Например, Всемирная магнитная модель является основным ориентиром для военных кораблей и самолетов, которые из-за ошибки могут случайно зайти в чужое водное или воздушное пространство и спровоцировать дипломатический скандал.

Торговые и пассажирские суда также строят маршруты на основе WMM, но последствия их отклонения от заданного курса обычно не столь драматичны.

Кроме того, "официальная" магнитная модель задает координаты для подлодок, коммерческих авиалиний, а также космических спутников, поисково-спасательных операций и так далее.

Например, на ее основе присваиваются номера взлетно-посадочным полосам. С момента постройки аэропорта в Денвере - крупнейшего в Северной Америке - магнитный полюс сместился относительно географического уже на 2,5 градуса.

Что происходит?

По всей видимости, изменения происходят во внешнем ядре нашей планеты, однако ученые знают о нем довольно мало. Предположительно, оно состоит из железо-никелевого сплава, который находится в жидком состоянии и движется, образуя магнитное поле.

О том, что магнитный полюс непрерывно движется, нам было известно и раньше - с тех пор как в 1831 году его впервые замерил британский моряк и исследователь Джеймс Кларк Росс, на острове Бутия в Канадском архипелаге.

Однако в 1990-е годы его движение ускорилось почти в четыре раза: с примерно 15 км в год - до 55 км в год.

В 2001 году он "покинул территорию" Канады и стал двигаться дальше в северном направлении - но не напрямую к географическому полюсу, а немного отклоняясь на запад.

В 2018 году, как уже было сказано, он пересек Линию перемены дат, переместившись в Восточное полушарие, и теперь продолжает движение в сторону России.

"Похоже, что местонахождение северного магнитного полюса определяется двумя весьма масштабными участками магнитного поля - одно находится под Канадой, а другое под Сибирью", - цитирует журнал Nature британского профессора-геомагнетика Фила Ливермора.