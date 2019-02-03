То дождь, то снег: в Эстонии ожидается переменчивая погода

В ночь на вторник облачно с прояснениями. На островах пойдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, которые распространятся по материковой части страны преимущественно в виде снега. Ветер сменит направление с северо-западного и юго-западное, 7-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха до полуночи 1-6 градусов мороза, к утру на островах поднимется до 0-2 градусов тепла.

Днем облачно. В первой половине дня местами пройдут снег и мокрый снег, на островах также дожди. Во второй половине дня с запада страны снегопады распространятся за Чудское озеро, на островах также пройдут мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный и южный, 7-12, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с. К вечеру ветер немного уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями. Пройдут снег и мокрый снег, на островах также дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-11, до полуночи на островах и побережье порывами до 15 м/с. На островах ветер после полуночи северо-западный. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня в Центральной и Восточной и Эстонии пройдет снег, во второй половине дня осадки по всем регионам прекратятся. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, около полудня начнется похолодание, вечером ожидается 1-7 градусов мороза.