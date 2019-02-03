Центр управления движением предупреждает водителей

Во второй половине дня в воскресенье поверхность главных шоссе и крупных второстепенных дорог преимущественно мокрая после обработки реагентом. Температура на дорогах преимущественно околонулевая, местами возможны дожди. На островах и западе страны возможны порывы ветра до 14 м/с.

По прогнозу, в субботу вечером и в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. По регионам будет моросить дождь и пройдет мокрый снег. Ветер западных направлений порывами до 14 м/с. После полуночи на юг Эстонии придет зона осадков, которые начнутся в виде дождя и мокрого снега и вскоре перейдут в снег. На юго-востоке страны некоторое время может идти ледяной дождь. На дорогах возможна гололедица.