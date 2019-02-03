Вс, 3.02.2019
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Синоптики рассказали, в каких регионах Эстонии завтра ждать осадков

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Зима в Эстонии.

ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Циклон перемещается серез Литву в северо-восточном направлении и его осадки заденут прежде всего южные и восточные уезды Эстонии

Осадки в основном в виде снега, но поскольку в верхних слоях температура воздуха чуть выше нуля, то может быть и мокрый снег, и ледяной дождь. Температура воздуха будет около нуля и ситуация на дорогах сложная, может непредсказуемо быстро меняться.

В понедельник (4.02) днем облачно. Во многих местах снег, на востоке и мокрый снег. Вечером осадки пойдут на убыль. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..-3°C.

На дорогах скользко!

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