Синоптики рассказали, в каких регионах Эстонии завтра ждать осадков

Осадки в основном в виде снега, но поскольку в верхних слоях температура воздуха чуть выше нуля, то может быть и мокрый снег, и ледяной дождь. Температура воздуха будет около нуля и ситуация на дорогах сложная, может непредсказуемо быстро меняться.