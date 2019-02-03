Синоптики рассказали, в каких регионах Эстонии завтра ждать осадков

Циклон перемещается серез Литву в северо-восточном направлении и его осадки заденут прежде всего южные и восточные уезды Эстонии
Осадки в основном в виде снега, но поскольку в верхних слоях температура воздуха чуть выше нуля, то может быть и мокрый снег, и ледяной дождь. Температура воздуха будет около нуля и ситуация на дорогах сложная, может непредсказуемо быстро меняться.
В понедельник (4.02) днем облачно. Во многих местах снег, на востоке и мокрый снег. Вечером осадки пойдут на убыль. Ветер западных направлений 3-9, во второй половине дня на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..-3°C.
На дорогах скользко!