Мокрый снег и дождь: завтра погода не порадует

До полуночи снегопады и метели, после полуночи начиная с юга страны осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Местами туманы и гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.