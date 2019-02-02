Мокрый снег и дождь: завтра погода не порадует

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода.
До полуночи снегопады и метели, после полуночи начиная с юга страны осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Местами туманы и гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
В первой половине дня по многим регионам мокрый снег и дождь, позже местами мокрый снег, вечером также снег. Местами туманы и гололедица. Ветер южный и юго-западный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.