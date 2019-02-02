К Эстонии приближается мощная зона осадков. На дорогах будет опасно

Осадки будут разными – синоптики обещают мокрый снег, снег и дождь. Ожидается метель, местами осадки будут сильным, а видимость – плохой. Восточный и юго-восточный ветер на материке порывами до 12 м/с, на островах и побережье - до 17 м/с.

Прогнозируемая зона осадков по состоянию на 21.00. ФОТО: Teeilmakeskus

Предстоящим вечером и ночью температура воздуха будет держаться в районе нуля.