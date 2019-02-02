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К Эстонии приближается мощная зона осадков. На дорогах будет опасно
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Lumetuisk muudab teeolud keeruliseks.

ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Сегодня после обеда к южной границе Эстонии прибудет зона осадков, которая к вечеру и в течение ночи распространится на всю Эстонию, передает Postimees.

Осадки будут разными – синоптики обещают мокрый снег, снег и дождь. Ожидается метель, местами осадки будут сильным, а видимость – плохой. Восточный и юго-восточный ветер на материке порывами до 12 м/с, на островах и побережье - до 17 м/с.

Прогнозируемая зона осадков по состоянию на 21.00.

ФОТО: Teeilmakeskus

Предстоящим вечером и ночью температура воздуха будет держаться в районе нуля.

В связи с осадками, сильным ветром и плохой видимостью дорожные условия сегодня станут тяжелыми, также будет скользко. Водителям рекомендуется запастись временем, чтобы безопасно добраться до места.

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