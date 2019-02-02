К Эстонии приближается мощная зона осадков. На дорогах будет опасно
Сегодня после обеда к южной границе Эстонии прибудет зона осадков, которая к вечеру и в течение ночи распространится на всю Эстонию, передает Postimees.
Осадки будут разными – синоптики обещают мокрый снег, снег и дождь. Ожидается метель, местами осадки будут сильным, а видимость – плохой. Восточный и юго-восточный ветер на материке порывами до 12 м/с, на островах и побережье - до 17 м/с.
Предстоящим вечером и ночью температура воздуха будет держаться в районе нуля.
В связи с осадками, сильным ветром и плохой видимостью дорожные условия сегодня станут тяжелыми, также будет скользко. Водителям рекомендуется запастись временем, чтобы безопасно добраться до места.