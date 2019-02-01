В Эстонии грядет потепление

Южный циклон с теплом и осадками устремился в наши края. В субботу днем он выйдет на юг Балтийского моря и, перемещаясь далее на север, принесет нам осадки сначала в виде снега с метелью, а в воскресенье уже будет настоящая оттепель с дождем и плюсовыми температурами повсеместно. В субботу погода ветреная, в воскресенье днем ветер ослабеет.
В субботу, 2 февраля, в Эстонии будет облачно. Первая половина дня без существенных осадков. Во второй половине дня новая зона осадков в виде снега и мокрого снега достигнет Рижского залива и распространится далее через Эстонию на северо-восток. Метели, местами гололед. Ветер восточный, юго-восточный 6-12, на островах и побережье порывами до 16 м/с.
Температура воздуха повысится до -1..+2°С.