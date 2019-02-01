В Эстонии грядет потепление

Южный циклон с теплом и осадками устремился в наши края. В субботу днем он выйдет на юг Балтийского моря и, перемещаясь далее на север, принесет нам осадки сначала в виде снега с метелью, а в воскресенье уже будет настоящая оттепель с дождем и плюсовыми температурами повсеместно. В субботу погода ветреная, в воскресенье днем ветер ослабеет.