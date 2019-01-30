Синоптики дали удручающий прогноз на завтра

Завтра погодные условия будут не самыми благоприятными для пешеходов.
Температура понизится, и слякоть, образовавшаяся на дорогах во время потепления, замерзнет, из-за чего нечищенные тротуары станут напоминать скорее «лунный ландшафт», а передвижение по ним потребует большой осторожности и внимательности. Заморозки продлятся до пятницы, а на выходных нас снова ждет потепление.
В четверг (31.01) облачно с прояснениями, без существенных осадков. В утренние часы местами сохранится туман. В первой половине дня ветер переменного направления 1-6 м/с, после обеда развернется к восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -3...-8°С, на островах и побережье местами 0…-3°С.