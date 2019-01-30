Синоптики дали удручающий прогноз на завтра

Температура понизится, и слякоть, образовавшаяся на дорогах во время потепления, замерзнет, из-за чего нечищенные тротуары станут напоминать скорее «лунный ландшафт», а передвижение по ним потребует большой осторожности и внимательности. Заморозки продлятся до пятницы, а на выходных нас снова ждет потепление.