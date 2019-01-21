Температура в Эстонии упадет до -25 градусов

Предстоящей ночью переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14-20 градусов мороза, местами до -25 градусов, на островах и побережье 6-12 градусов мороза.

До полудня переменная облачность без существенных осадков, после полудня начиная с запада облачность уплотнится, на островах пойдет снег, вечером снегопад распространится и на материк. Ветер южных направлений 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10-15, на побережье 3-9 градусов мороза.