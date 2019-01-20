Внимание, водители! На дорогах по-прежнему опасно

По прогнозу погоды, в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, на западе и северо-востоке страны по регионам снег, на материковой части страны температура воздуха понизится до 13 градусов мороза. На дорогах сохраняется опасность гололедицы.