Вс, 10.02.2019
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Внимание, водители! На дорогах по-прежнему опасно

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: maxpark

Диспетчерский центр дорожного движения предупреждает, что во второй половине дня в воскресенье покрытие основных и самых крупных дорог преимущественно влажное или влажное после обработки реагентами, местами участки дорог покрыты снегом и обледенели.

По прогнозу погоды, в воскресенье и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, на западе и северо-востоке страны по регионам снег, на материковой части страны температура воздуха понизится до 13 градусов мороза. На дорогах сохраняется опасность гололедицы.

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