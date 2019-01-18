Видео читателя: машина вылетела в кювет и перевернулась, на дорогах Эстонии опасно

На видео читатель Postimees заснял, что из-за плохих дорожных условий на шоссе Таллинн-Тарту вблизи Арду автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

После полудня покрытие на основных и крупных второстепенных дорог Эстонии было преимущественно влажным от соли или и на Севере и Востоке Эстонии - заснеженным. На дорогах сохраняется большая опасность гололеда.

Согласно прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Сильные снегопады вечером будут в Харьюмаа, а также в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Ночью снегопады распространятся на Центральную Эстонию и острова. Ветер ожидается до 16 м/с. Температура воздуха останется в промежутке -1 до -13°C.

Участников дорожного движения просят учитывать погодные условия.