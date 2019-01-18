Водителей Эстонии призывают к осторожности из-за наледи на дорогах

Ранним утром дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных дорог Эстонии было преимущественно влажным от соли или заснеженным. Также местами на дорогах может наблюдаться гололед. Ветер северного и северо-западного направления 4-9 м/с, на островах и северном побережье порывами до 14 м/с.