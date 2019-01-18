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Водителей Эстонии призывают к осторожности из-за наледи на дорогах
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Autojuht roolis

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

В пятницу, 18 января, Департамент шоссейных дорог призвал водителей к осторожности из-за наледи на дорогах.

Ранним утром дорожное покрытие на основных и крупных второстепенных дорог Эстонии было преимущественно влажным от соли или заснеженным. Также местами на дорогах может наблюдаться гололед. Ветер северного и северо-западного направления 4-9 м/с, на островах и северном побережье порывами до 14 м/с.

Температура воздуха повсюду минусовая. Согласно метеопрогнозу, днем в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами метели, температура воздуха составит от -1 до -7 градусов. На дорогах сохраняется опасность гололеда.

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