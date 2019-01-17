Осторожно: на второстепенных трассах пяти уездов очень сложные погодные условия

В связи с резкими переменами погоды — такими, как колебания температуры воздуха и дожди — второстепенные дорого стали опасно сколькими для участников движения, температура воздуха начинает падать, и на дорогах появляется гололедица.

"Службы ухода за дорогами работают в полную силу, боковые дороги чистятся, посыпаются песком и реагентами. Мы констатируем на второстепенных дорогах очень сложные погодные условия, поскольку для того, чтобы довести состояние дорог до требуемого уровня, нужно больше времени", - проинформировал начальник благоустройства западного региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла.

"Разумеется, объявление сложных погодных условий не означает, что уборочные работы будут отложены или будут выполняться в меньшем объеме. Совсем наоборот, в этой ситуации задействуются все ресурсы", - подтвердил исполняющий обязанности начальника благоустройства северного региона Департамента шоссейных дорог Маргус Магус.

Департамент шоссейных дорог просит автоводителей по возможности избегать поездок по второстепенным дорогам, а при крайней необходимости проявлять повышенное внимание.